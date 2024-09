Balotelli sulla Roma: «Guardate gli ALTRI campionati. SE la Roma gioca contro il Galatasaray...»

Le parole di Mario Balotelli sulla Roma dopo il ‘no’ di Zalewski al trasferimento al Galatasary, ai microfoni di 360°

Intervenuto ai microfoni di 360°, Mario Balotelli ha parlato della Roma e della scelta di mettere fuori rosa Zalewski, dopo che il polacco ha rifiutato la proposta del Galatasaray.

PAROLE – «La cosa preoccupante è che in Italia pensano che la Turchia fa cagare. La cosa bella è che se la Roma gioca contro il Galatasaray ne prende 5. E la Roma per me è pure forte, cominciate a guardare gli altri campionati».