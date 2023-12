Balotelli non ha dubbi: «Immobile? Se giocasse al mio fianco farebbe una grande fatica»

Balotelli, l’ex attaccante del Milan ha rilasciato alcune dichiarazioni esprimendo il suo parere su Immobile

Intervistato da Tvplay, Balotelli alla luce della doppietta di martedì di Immobile a Lazio-Celtic decisiva per gli ottavi, ha rilasciato queste dichiarazioni con idee molto chiare

PAROLE – «Immobile è un gran bel centravanti, ma ho detto che se giocasse al mio fianco farebbe più fatica. Secondo me non siamo complementari. L’unica cosa è che mi creerebbe tanti spazi davanti all’area di rigore. Comunque non ci pesteremmo i piedi, quello sicuramente. Io posso giocare con qualsiasi tipo di attaccante perché per caratteristiche riesco ad amalgamarmi con chiunque»