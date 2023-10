Balotelli: «Lazio? Squadra attrezzata per andare in Champions» Le parole dell’attaccante

Intervenuto ai microfoni di Tv Play, Mario Balotelli, ha parlato della lotta Champions che vede coinvolta anche la Lazio.

LE PAROLE- Sì, la Roma dovrebbe lottare per andare in Champions, ma ci sono anche altre squadre attrezzate come Inter, Milan, Napoli, Juve, Atalanta e Lazio. Comunque credo che parlare troppo di problemi a inizio campionato sia ingiusto. È troppo presto