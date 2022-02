Ballotta ricorda: «Il derby della Capitale è ciò per cui si vive»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Marco Ballotta, ex portiere della Lazio, ha parlato a Repubblica dei derby che ha vissuto. Le sue dichiarazioni.

DERBY – «Ho vissuto il derby a Roma e tanti in Emilia: sono tutti sentiti, ma nella capitale è ciò per cui si vive. Roma è un posto a sé, molto legato ai risultati e ai facili entusiasmi. Lottavamo per lo scudetto e bastava una sconfitta per aver i tifosi fuori Formello. Bologna è tutta diversa».

MIHAJLOVIC E BOLOGNA – «La piazza di Bologna le sofferenze le ha passate, qualche soddisfazione in più la meriterebbe. Anche l’allenatore ha bisogno di stimoli dalla società. Sinisa alla Lazio? Io ce lo vedrei bene. Conosce l’ambiente, è amato».