Ballotta: «Ottima Lazio, ma questo Bayern è più debole»

Intervenuto ai microfoni di Radio Cusano, Marco Ballotta ha commentato la fantastica partita della Lazio in Champions League

Dopo la nostra intervista in esclusiva, Marco Ballotta è tornato a parlare di Lazio-Bayern Monaco, stavolta ai microfoni di Radio Cusano, commentando l’ottima vittoria dei biancocelesti.

Queste le parole dell’ex portiere: «Si gioca in 180′, ma questi primi 90′ sono un segnale importante. La Lazio ha fatto una grande partita, ma non è riuscita a chiuderla, e il Bayern giocherà il ritorno con un’altra mentalità. Sarri dovrà stare attento e chiedere la massima concentrazione per non sprecare il vantaggio, che poteva essere più largo.»