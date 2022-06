Ballotta: «Lazio, io prenderei Sirigu e terrei Reina. Poi dal prossimo anno...»

L’ex portiere Marco Ballotta ha parlato a TMW Radio provando a consigliare la Lazio sulle scelte da fare per la porta

PORTIERI EMERGENTI – «Carnesecchi è un bell’emergente. Anche Vicario all’Empoli ha fatto bene. A me piace poi Cagno. Un portiere deve giocare, l’alternanza non è mai positiva e poi dico anche che un estremo difensore non deve per forza saper giocare con i piedi».

LAZIO – «Bisogna capire quanto tempo servirà a Carnesecchi per trovare la forza dopo l’infortunio. Io prenderei un portiere come Sirigu e terrei Reina che è in scadenza. Poi dal prossimo anno Sirigu e Carnesecchi potrebbero essere la coppia».