Eterno Ballotta: in campo a 57 anni da secondo portiere. L’ex estremo difensore della Lazio ha indossato la maglia del Castelvetro, in Eccellenza

Una carriera da highlander, quella di Marco Ballotta, diventato recordman di longevità del nostro calcio, come il più anziano ad essere sceso in campo in Serie A. Una carriera che potrebbe non essere finita.

Domenica scorsa l’ex portiere della Lazio è sceso in campo nel campionato di Eccellenza Emiliano-Romagnola all’età di 57 anni, seppur da secondo portiere. Ballotta, infatti, è il presidente del Castelvetro e, con l’infortunio del secondo portiere, è toccato a lui indossare la maglia ufficiale.

«Ho fatto solo numero: il mister mi ha chiesto di dare una mano e non mi sono tirato indietro. Fortunatamente non c’è stato bisogno di me»