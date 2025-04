Ballotta: «La Lazio sta facendo un buonissimo campionato. La vittoria contro l’Atalanta mette a tacere un po’ di critiche»

Le parole di Ballotta sull’andamento in campionato della Lazio di Baroni. Ecco le sue riflessioni sulla stagione

Le parole di Marco Ballotta ai microfoni di news.superscommesse.it

PAROLE– «La Lazio sta facendo un buonissimo campionato. Ha avuto un periodo meno brillante durante la stagione e non venivano fuori molti risultati, poi è venuta fuori la forza del gruppo. Questa vittoria contro l’Atalanta è stata importantissima, senza dubbio, perché si trattava di uno scontro diretto che avrebbe permesso di rilanciare entrambe. Ha permesso anche di scacciare via tante voci negative che si erano create attorno a Baroni e alla squadra. Purtroppo, è un calcio che guarda sempre al risultato finale, per cui basta una vittoria o una sconfitta per ribaltare le opinioni e i giudizi. Questa vittoria mette a tacere un po’ di critiche, oltre che avvicinare ancora di più alle posizioni utili per la Champions. Manca ancora da fare il percorso più difficile, ma la squadra c’è ed è compatta »