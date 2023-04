Ballotta: «L'arma vincente della Lazio? La difesa infatti con le grandi...»

Ballotta, l’ex portiere della Lazio analizza la stagione dei biancocelesti elogiando le qualità della formazione di Sarri

Intervistato da Quelli della libertà ha parlato Ballotta, il quale analizza la stagione della Lazio elogiando le qualità specialmente difensive, ecco le sue parole

PAROLE – Aver battuto tutte le grandi da più convinzione? Non è questione di convinzione, quest’anno l’arma più forte della Lazio è la difesa. Quando giochi con le squadra del tuo livello che si aprono la Lazio è avvantaggiata.

Non è una casualità se con le grandi ha ottenuto risultati importanti e perso punti con le piccole. Quest’anno ci sono stati molti clean sheet, quindi qualcosa di grande si sta creando.La solidità difensiva? E’ un discorsodi equilibrio, pensano armonicamente, sono in sintonia.

La Lazio comunque ha passato ancoraun periodo di alti e bassi ma in quest’ultimo periodo ha trovato solidità e convinzione il discorso delle coppe ora è fondamentale perché sei concentrato solo sul campionato e hai altri tempi di recupero. Per questo vedo la Lazio avvantaggiata rispetto agli altri. Qualcuno lascerà qualcosa per strada, è inevitabile.

Si vede che questa è un’altra Lazio. Con la solidità difensiva i punti arrivano, se parti con questa base qualcosa di buono fai perché poi un gol lo puoi sempre trovare. Io penso che la Lazio abbia un qualcosa in più, mi sembra più serena di altre.