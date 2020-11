Ballotta: «La Juve ha l’organico più forte, ma la Lazio…»

Marco Ballotta, ex portiere della Lazio, ha parlato alla vigilia della sfida contro la Juve in esclusiva a Juventus News 24. Le sue parole

Alla vigilia di Lazio–Juventus, il big match che domani accenderà l’Olimpico, l’ex portiere biancoceleste Marco Ballotta è stato raggiunto dai microfoni di JuventusNews24.com. Ecco un estratto dell’intervista:

«La differenza la fanno sempre i giocatori, lo stato d’animo, il momento. Le due squadre provengono da buone prestazioni in campo internazionale quindi sarà sicuramente una buona partita. Dipenderà molto se mancherà qualcuno… La Juve è più forte dal punto di vista dell’organico, ma la Lazio è in un momento positivo e non dico che sia la bestia nera dei bianconeri ma è la formazione che più l’ha messa in difficoltà negli ultimi anni. Pirlo sta facendo vedere piano piano la sua mano: ci vuole un po’ di tempo, ma se la Juve ritrova se stessa resta la candidata più seria per lo Scudetto».