Ballotta: «Buffon e il mio record? Rompe le scatole su tutto!»

Ballotta, ex portiere della Lazio, parla del suo record e del fatto che Buffon potrebbe superarlo. Le sue parole

Sulle pagine de La Gazzetta dello Sport, Marco Ballotta, ex Lazio, ha parlato di Gigi Buffon e del record che potrebbe superare. Il portiere bianconero compie oggi 43 anni.

BUFFON – «Gigi è nelle condizioni migliori, ideali per gestire fisico e le partite. Se ne fai 10 in un anno riesci a prepararti per essere al meglio. Sta ancora bene, non fa vedere grossi cali. Rinnovo e record? Eh, lo so, rompe le scatole su tutto.. (ride). Hai vinto tutto, lascia qualcosa anche a noi poveri mortali! Niente, egoista fino alla fine… Se non altro mi supererebbe uno dei top nella storia».