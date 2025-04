Ballardini su Lotito: «Con lui alla Lazio mi sono trovato bene ma c'era una situazione in quel momento...»

Ballardini, l’ex tecnico di Genoa e Lazio rilascia alcune sue considerazioni sul suo periodo a Roma soffermandosi su Lotito

Ai microfoni del podcast Doppio Passo, ha parlato Davide Ballardini il quale rilascia alcune dichiarazioni ripercorrendo tra i temi anche il suo periodo alla Lazio. Ecco cos ha detto su Lotito

PAROLE – Con Lotito alla Lazio mi sono trovato bene, è una persona che ha sempre portato rispetto per il mio lavoro. Anche se nel periodo in cui ero l’allenatore c’erano diversi giocatori fuori rosa per problemi di rinnovo del contratto, come Pandev, Ledesma e De Silvestri. C’era una gran confusione: era una squadra bella logora, con tanti giocatori a fine carriera e sopra i trent’anni come Siviglia, Rocchi e Cruz. Quell’anno vincemmo la Supercoppa Italiana contro l’Inter: lì fummo bravi, ma anche fortunati. La situazione era davvero molto ingarbugliata

Se mi aspettavo la Lazio così bene quest’anno dopo la scorsa rivoluzione estiva? Assolutamente sì, perché la Lazio negli ultimi anni ha sempre lavorato bene, con Inzaghi prima e adesso con Baroni. Loro scelgono sempre dei giocatori funzionali, molto motivati e seri, Sono bravi a sceglierli, e questo vale anche per l’allenatore. La Lazio è una squadra costruita bene, competitiva, con dei calciatori molto interessanti: non è una sorpresa