Ballardini: «Non basta l'impegno per salvarsi ma furore...»

Ballardini, l’ex tecnico della Lazio commenta la sconfitta della sua Cremonese contro la Fiorentina che complica la salvezza

Al termine della partita persa in casa contro la Fiorentina, ha parlato Davide Ballardini il quale ai microfoni di Dazn rilascia queste considerazioni a caldo

PAROLE – La sfortuna non c’entra, c’è stato impegno nella nostra prestazione ma serve altro. Bisogna avere più personalità e furore. Nel primo tempo siamo stati ordinati, la Fiorentina non ha avuto occasioni pericolose però bisogna fare molto di più perché così non ci divertiamo e non va bene. Dopo la partita non sono abituato a dire nulla, nei prossimi giorni analizzeremo insieme la partita