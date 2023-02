Baldini: «Chi minaccia non è tifoso. Salvezza? Mancano tanti punti»

Baldini, il coordinatore tecnico della Sampdoria ha parlato a pochi minuti dalla sfida contro la Lazio, ecco le sue parole

Durante il pre partita di Lazio-Sampdoria, ai microfoni di Dazn ha parlato Baldini, il quale ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito alle minacce alla società e sulla salvezza.

MINACCE – «Quelli che arrivano alle minacce non li definirei nostri tifosi, è qualcosa che non ha nulla a che fare col calcio e con lo sport in generale. Il metodo migliore per uscire da questo clima è quello di preparare bene le partite, lavorare duramente sul campo e continuare a credere nell’obiettivo salvezza: i ragazzi ci stanno mettendo impegno, questo è l’unico modo per far andare meglio anche le dinamiche extra-campo».

SALVEZZA – «Sono tanti i punti che ci distanziano dalla salvezza, ma ce ne sono ancora tanti da poter conquistare sul campo. Avremo alcuni scontri diretti in casa: ringrazio i tifosi che ci han sostenuto e che continuano a farlo in maniera incredibile. Continueremo a crederci fino in fondo».