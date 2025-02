Balbinetti presenta Belahyane: «Ritengo che è un calciatore più ideale per la Lazio rispetto a Casadei, ecco perchè»

Balbinetti, il match Analyst rilascia alcune dichiarazioni presentando il neo biancoceleste analizzandolo nel dettaglio sotto l’aspetto tattico

Ai microfoni di Radiosei è intervenuto il match Analyst Balbinetti, il quale presenta il nuovo acquisto della Lazio Belahyane. Sull’ex Verona l’analista calcistico rilascia queste parole, ecco cos ha detto a riguardo sul neo biancoceleste

PAROLE – Belahyane è un acquisto importante per sostituire i due interni di Baroni. L’ex Verona ha una capacità innata nell’eludere la pressione della squadra avversaria. Ritengo il marocchino più adatto alla Lazio rispetto a Casadei. Difendere a due è molto complicato. Belahyane ha la capacità di palleggio di Rovella anche se rispetto a lui è più bravo nel possesso palla

Belahyane non molla mai, si prende la responsabilità nel costruire l’azione. Ripeto, serviva qualcuno che aiutasse la squadra a difendersi a due a centrocampo. Il nuovo mediano di Baroni in questo si fa preferire anche a Vecino e Dele Bashiru in questo aspetto