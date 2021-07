Balata: «Grati di avere Buffon in Serie B. Riapriamo gli stadi al 50%»

Mauro Balata, presidente della Lega Serie B, ha parlato a margine della conferenza stampa di presentazione Helbiz Live

PUBBLICO – «I problemi causati dalla crisi pandemica all’economia, non solo del calcio, sono stati devastanti ed essere riusciti a terminare i campionati dell’anno scorso e di quest’anno ha comportato sacrifici incredibili. Ora abbiamo davanti una fase diversa grazie al piano vaccinale, io credo che in uno stadio all’aperto con la possibilità di distanziamento si possa prevedere un’apertura del 50%».

BUFFON – «Per noi e’ una grande soddisfazione, io sono grato a questo grande campione che ha scelto di tornare nella societa’ dove e’ cresciuto e che è una grande società. Ne siamo orgogliosi».

SALERNITANA – «Mi sono espresso più volte sul tema della multiproprietà. Non mi piace parlare di un soggetto specifico ma credo però che il problema andasse affrontato molto prima, noi come Serie B lo abbiamo segnalato più volte, ora è arrivato il momento di fare chiarezza. Ma per fare chiarezza ci vogliono pareri superiori, qualcuno di indipendente che dica se il sistema calcio è compatibile con le multiproprietà. Io non credo, però la mia opinione non conta nulla, ci vogliono delle autorità che dicano se questo istituto produce o meno distorsioni all’interno del sistema calcistico».