Baiano esclama: «Non capisco questo nascondersi, se sei la Lazio è normale puntare sempre al massimo»

Ai microfoni di Station Radio ha parlato Baiano ex calciatore, il quale si esprime sugli obiettivi delle squadre tra cui la Lazio e Roma e rilascia queste considerazioni

PAROLE – Sì, non capisco questo nascondersi. Se prendi il Napoli, l’Inter, la Juventus o il Milan, devi lottare per vincere. È normale. Anche la Lazio e la Roma sono in piena corsa. Ogni squadra con ambizioni deve assumersi le proprie responsabilità