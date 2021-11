Bagni: «Sarri? Ha bisogno di tempo, la Lazio gielo darà»

Salvatore Bagni, in un’intervista riportata dal Corriere dello Sport, ha commentato così l’andamento di Sarri in biancoceleste

Salvatore Bagni, in un’intervista riportata dal Corriere dello Sport, ha commentato così l’andamento di Sarri in biancoceleste e delle assenze del Napoli in vista della sfida ai biancocelesti. Ecco le sue parole:

SARRI – «Sarri ha bisogno di tempo per costruire e vincere e la Lazio è disposta a darglielo. Sono contento per lui».

ASSENZE NAPOLI – «Le assenze del Napoli sono davvero importanti: Osimhen è stato imprendibile e Anguissa determinante in termini di fisicità ed equilibrio. Bisognerà vedere come si comporteranno i sostituti, che comunque sono personaggi del calibro di Mertens e Demme»