Baiocchini – Muriqi, visite mediche giovedì mattina in Paideia

Lazio, Muriqi atteso per giovedì per le visite mediche. L’attaccante kosovaro arriva a Roma dopo una serrata trattativa

Vedat Muriqi, dopo una trattativa estenuante, può considerarsi a tutti gli effetti un nuovo calciatore della Lazio. L’attaccante kosovaro ormai ex Fenerbahce sarà mercoledì a Roma e secondo quanto riportato da Emanuele Baiocchini sosterrà giovedì mattina le visite mediche in Paideia per poi visitare il centro sportivo di Formello e apporre la firma sul contratto quinquennale che lo legherà ai colori biancocelesti.