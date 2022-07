Bacci: «Lazio da Champions, ci sono i presupposti per un gran campionato»

L’ex calciatore biancoceleste Bacci ha parlato della Lazio di Sarri in vista della prossima stagione ormai alle porte

Roberto Bacci, ex calciatore della Lazio, ai microfoni di Lazio Style Radio ha parlato della squadra di Sarri in vista della nuova stagione ormai alle porte.

SARRI – «Ci sono tutti i presupposti per fare un grande campionato. Con Sarri è stato fatto un grande passo in avanti visto che è uno dei migliori a livello mondiale. Si vuole sempre mettere in gioco, vuole sempre far bene. A tratti la Lazio ha giocato un calcio spettacolare, anche se è da dire che in alcuni frangenti ci sono state troppe disattenzioni. Bisognerà lavorare proprio su questo, ma sono convinto che con il mister si potrà solo che fare meglio».

NUOVI ACQUISTI – «Abbiamo preso due giocatori importanti in mezzo alla difesa come Casale e Romagnoli. Conoscono il campionato e sanno bene che arrivano in una società importante. Grazie al loro apporto la Lazio può fare quel salto di qualità difensivo che può dare la forza per concorrere al quarto posto».