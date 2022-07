Azzi (DAZN): «Vogliamo negoziare con Tim per trovare un equilibrio»

Stefano Azzi, amministratore delegato di DAZN ha parlato ai microfoni del Corriere della Sera dove ha parlato dei nuovi accordi della A

«Siamo gli unici titolari dei diritti della Serie A. Ora vogliamo negoziare con TIM per trovare un equilibrio che possa andar bene per noi e per loro. Con loro c’è una partnership di lunga durata e siamo in ottimi rapporti. Riuscissimo a trovare l’accordo potremmo andare poi da chiunque. Sky per DAZN è giù un partner in vari paesi, compresi in Italia».