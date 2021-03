Qualificazioni Mondiali, Milinkovic decisivo con un assist nella vittoria serba

La Serbia batte l’Azerbaijan per 2-1 nel match valido per le qualificazioni ai Mondiali. Nel secondo gol c’è lo zampino di Milinkovic

Il percorso d’avvicinamento a Qatar 2022 procede spedito per la Nazionale della Serbia, che ha battuto l’Azerbaijan col punteggio di 2-1 nel match valido per le Qualificazioni ai Mondiali. I gol entrambi di Mitrovic, attaccante del Fulham, decisivo all’81esimo con il gol vittoria.

Proprio in occasione del secondo gol si è reso protagonista Milinkovic, autore dell’assist al compagno. Per il Sergente 90 minuti in campo, a dimostrazione di come anche in nazionale, il biancoceleste sia essenziale.