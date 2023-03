La designazione arbitrale per il ritorno degli ottavi di finale di Conference League ha assegnato la gara AZ Alkmaar Lazio a Matej Jug

Il direttore di gara sloveno ha arbitrato i biancocelesti in una sola partita, la sconfitta in casa del Galatasaray per 1-0 nella scorsa edizione di Europa League.

Primo precedente assoluto invece con l’AZ Alkmaar.