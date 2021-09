Avvocato Gentile: «Squalifica Sarri eccessiva. Sulla denuncia a Chiffi...»

L’avvocato della Lazio Gianmichele Gentile ha parlato della squalifica di Sarri, sul ricorso presentato e sulla denuncia del tecnico a Chiffi

Maurizio Sarri dovrà scontare un’altra giornata di squalifica, dopo quella di domenica contro il Cagliari. Il ricorso presentato dalla Lazio è stato respinto, domani in panchina contro il Torino ci sarà ancora Giovanni Martusciello.

A Radio Punto Nuovo, l’avvocato biancoceleste Gianmichele Gentile ha espresso il suo parere in merito alla questione: «Crediamo che la squalifica sia stata eccessiva, ciò che è stato denunciato come espressione blasfema può non essere definita tale. Sarri denuncerà Chiffi? Non ne ho parlato con lui, ma se riesce a dimostrare ciò che ha detto potrebbe vincere»