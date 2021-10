Avvocato della Lazio: «Siamo sotto attacco. C’è ostilità da parte della Lega»

L’avvocato della Lazio Gian Michele Gentile ha parlato a Radio Incontro Olympia facendo chiarezza sul caso tamponi

«Il Collegio di garanzia del Coni ci ha dato ragione, smontando tutte le accuse rivolte alla Lazio. Nel caso di Immobile l’accertamento sui tamponi è stato fatto dal Dipartimento di salute pubblica, era stata inviata regolarmente la segnalazione alla ASL in cui era stato evidenziato un tampone positivo e 4 negativi tra martedì e sabato. La ASL ha attestato il falso positivo e ha stabilito di non dover procedere”. Poi sui rapporti con la FIGC: “Che la Lazio sia sotto attacco è evidente. La Lega parla sempre di Sarri quando ho nel derby ho visto un altro tecnico entrare in campo per recuperare la palla. Anche Gravina non ha mai nascosto la sua ostilità verso Lotito che non doveva essere allontanato in modo così avventato dal Consiglio Federale».