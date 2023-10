Avvocato Afeltra sul caso calcioscommesse: «Zaniolo? Ecco cosa rischia la Roma»

Afeltra, l’avvocato ha aprlato ai microfoni di Tvplay parlando del calcioscommesse soffermandosi su Zaniolo

L’annuncio shock di queste ore di Fabrizio Corona relativo al calcio scommesse, ha terrorizzato il mondo del calcio e a riguardo a Tvplay ci pensa l’avvocato Afeltra

PAROLE – I calciatori coinvolti saranno sottoposti a procedimento disciplinare secondo il quale, se un giorno mai dovessero tornare a giocare in Italia dovranno scontare una squalifica di tre anni se gli va bene, forse anche di più

SCONTO ESTERO – No, a meno che non ci sia pure un accordo con la UEFA affinché quelle squalifiche siano estese anche in campo europeo. Bisognerà prima vedere dopo la sentenza cosa dirà il Tribunale Federale

CLUB E DIRIGENTI – Il fatto commesso, ai sensi dell’articolo 24 del Codice di giustizia sportiva, dagli atleti non incide sulla responsabilità oggettiva delle società

DIRIGENTI A CONOSCENZA DEI FATTI – In questo caso saranno messi anche loro sotto procedimento disciplinare, quindi probabilmente condannati. Di conseguenza anche la società con una responsabilità oggettiva, quindi con una multa