Roma, Austini attacca Mourinho: «Ha commesso un clamoroso errore»

Alessandro Austini, noto giornalista tifoso della Roma, ha sottolineato un importante errore commesso da Mourinho alla vigilia del derby

Intervenuto a TeleRadioStereo, Alessandro Austini ha criticato Mourinho per le dichiarazioni fatte a pochi giorni da Lazio-Roma:

«Mourinho ha sbagliato a fare quelle dichiarazioni dopo l’Europa League. Ma che lo dici a fare? Li hai caricati a tre giorni dal derby. Questa cosa non ha senso. Il sentirsi superiori, spacconi. Ogni volta che fai così, vedi come va a finire. Pure uno intelligente come Mourinho non ce la fa a essere completamente indipendente da questa città. La superiorità… noi qui, noi lì. Calma».