Auronzo, seduta pomeridiana: Badelj segna la prima rete del ritiro, Inzaghi insiste con Jony mezzala

Ad Auronzo si conclude la seconda giornata di allenamenti: il resoconto della seduta pomeridiana.

AURONZO – Secondo giorno di allenamento concluso all’ombra delle Tre cime di Lavaredo. Dopo una prima parte della seduta mirata al giropalla con massimo un tocco e costruzioni di manovra, la squadra ha dato il via alla consueta partitella in famiglia. Dopo il match a reti bianche di ieri pomeriggio, arrivano finalmente le prime reti: di Milan Badelj e Felipe Caicedo le marcature, il primo su un errore in uscita di Adamonis, redarguito da Inzaghi, il secondo su assist di Andrè Anderson. Secondo giorno di fila in cui Jony è stato provato mezzala: con l’assenza di Lulic, a volte richiamato ad interpretare il ruolo di interno di centrocampo, lo spagnolo potrebbe diventare una sorta di nuovo jolly (nonostante su di lui le voci di mercato continuino ad aleggiare).