Auronzo, Sarri risparmia cinque big dalla consueta partitella

Auronzo, a fine allenamento via alla classica partitella. Sarri risparmia Milinkovic, Leiva, Luiz Felipe, Radu e Luiz Felipe

Procede senza sosta il lavoro agli ordini di Maurizio Sarri in quel di Auronzo di Cadore. Non c’è tempo da perdere, il Comandante è al lavoro per modellare la squadra secondo i suoi dettami tattici.

Proprio al termine della parte tattica della seduta odierna, il tecnico toscano ha dato il via alla consueta partitella, risparmiando però ben cinque big: Milinkovic, Leiva, Luiz Felipe, Radu e Moro.