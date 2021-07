Auronzo, Raul Moro chiude la sessione... con un cucchiaio! VIDEO

Ultimo giorno ad Auronzo, la Lazio ha disputato la seduta d’allenamento mattutina. Raul Moro chiude con un cucchiaio su rigore

Il ritiro di Auronzo di Cadore volge al termine, in mattinata l’ultimo allenamento prima dell’amichevole pomeridiana contro il Padova. Dopodiché la squadra tornerà a Roma per proseguire con la seconda parte della preparazione in vista dell’inizio imminente del campionato.

La seduta mattutina si è conclusa con tiri in porta e calci di rigore, la scena la ruba Raul Moro che va in gol su cucchiaio.