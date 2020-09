Nella seduta mattutina, Simone Inzaghi ha provato l’undici che scenderà in campo questo pomeriggio contro il Padova.

Seduta mattutina conclusa per la Lazio nell’ottavo giorno di ritiro all’ombra delle Tre Cime di Lavaredo. Il tecnico Simone Inzaghi ha provato la squadra che questo pomeriggio scenderà in campo contro il Padova nella seconda amichevole stagionale.

Reina partirà tra i pali. Linea a tre composta da Radu, Vavro e Luiz Felipe. Lukaku e Lazzari agiranno sulle fasce, Luis Alberto, Escalante e Parolo comporranno il resto del centrocampo. Infine, con Immobile fuori e Correa arrivato solo venerdì, saranno Caicedo e Raul Moro a partire titolari (Il Tucu potrà subentrare a partita in corso).

Successivamente sono state effettuate esercitazioni su calci d’angolo e palle inattive: incaricati delle battute Luis Alberto, Jony e Raul Moro. Infine tiri in porta per alcuni dei giocatori rimasti in campo: da sottolineare il forte e preciso mancino di Luca Falbo e le conclusioni con il destro a giro di Kiyine. Lavoro a parte solo sul finale della seduta per Lucas Leiva, il quale ha partecipato in maniera completa all’allenamento di gruppo.

