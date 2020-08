Auronzo, palestra per Leiva e Reina, Jony sempre mezzala ed Escalante in regia

Si è concluso il terzo giorno d’allenamenti ad Auronzo di Cadore: palestra per Pepe Reina.

È terminato ad Auronzo di Cadore anche il terzo giorno di allenamenti per la Lazio di Simone Inzaghi. In questi primi giorni di ritiro il tecnico biancoceleste sta lavorando in particolar modo su alcuni aspetti: quello caratteriale, chiedendo alla squadra un approccio di grande intensità, e su alcune novità di modulo. Anche oggi Jony, come anche nelle ultime sedute d’allenamento a Formello nella passata stagione, è stato provato mezzala. Possibile che lo spagnolo possa trovarsi a ricoprire un ruolo da jolly nello scacchiere tattico del tecnico piacentino. Provato invece, come questa mattina in regia, Gonzalo Escalante.

A differenza di quest’ultimo, lavoro ancora personalizzato per Lucas Leiva in palestra.

A decidere la partitella in famiglia, terminata 1-0, è Andrè Anderson, autore ieri di un assist decisivo a Caicedo. Anche lui sta disputando un buon ritiro, cosi come Jordan Lukaku, apparso in buona condizione. Ad assistere alla seduta, presente il nuovo portiere Josè Reina, che ha salutato i compagni e da domani prenderà parte alle sedute con il preparatore Adalberto Grigioni.