Auronzo Lazio, TERMINA il ritiro biancoceleste: il PARTICOLARE riassunto del club sui propri profili social

Il ritiro della Lazio ad Auronzo di Cadore è terminato in seguito all’allenamento mattutino sul campo dello Zandegiacomo. In questi minuti la squadra di Baroni sta ripartendo per Roma.

La società biancoceleste, tramite i propri profili social, ha pubblicato un riassunto del ritiro sotto le Tre Cime di Lavaredo sulle note di Max Pezzali.