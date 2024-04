Auronzo Lazio, Lotito a sorpresa: «C’è la possibilità di rimanere a Formello». Le parole del presidente biancoceleste

Ieri è stato emanato un comunicato ufficiale del sindaco di Auronzo in cui conferma il prolungamento dell’accordo con la Lazio per il ritiro estivo. Il presidente Lotito, come riportato da Il Messaggero, continua a valutare altre possibilità. «Vedremo se andremo, c’è pure la possibilità di fare una serie di amichevoli in giro per il mondo e restare quindi a Formello», sono state le parole del patron durante l’evento al Lazio club di Zagarolo.

Secondo il quotidiano, potrebbe essere una strategia per ottenere un compenso più cospicuo da parte del comune di Auronzo di Cadore. Resta il fatto che il contratto firmato non è ancora stato spedito al mittente ed il ritiro estivo della Lazio rimane un’incognita.