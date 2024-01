Auronzo-Lazio, in dubbio il ritiro estivo a Cadore? La società cerca un piano B. Cosa succede. Le ultime

Come riporta Il Messaggero, il ritiro estivo è già un tema caldo in casa Lazio. La scadenza per la decisione finale sul luogo in cui i biancocelesti svolgeranno la preparazione è stata spostata dal 31 dicembre a febbraio.

In dubbio non solo la località sotto le Tre Cime di Lavaredo, ma anche l’Hotel Auronzo che ospita i calciatori, staff e dirigenza. Per l’albergo che è stato avviato il processo di liquidazione con una prima asta giudiziaria andata deserta. La prossima è in programma a gennaio per avere la struttura pronta ad accogliere i tesserati biancocelesti in estate. In via precauzionale, la società è già a lavoro e sta già cercando un piano B.