AURONZO DAY 2 – Lazio, lavoro atletico e corsa intorno al lago – VIDEO & FOTO

In vista dell’amichevole di questo pomeriggio contro l’Auronzo delle 17, è anadata in scena questa mattina una prima seduta di allenamento

Alle 10 parte l’allenamento mattutino. Subito entrano in campo i quattro portieri, che iniziano a lavorare con il preparatore Grigioni. Per il resto della squadra, invece, inizia una prima fase atletica sul campo e poi tutti al lago (eccetto i portieri).

Riscaldamento in corso per i biancocelesti 🔥 pic.twitter.com/gv1NPMIZS9 — S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) 14 luglio 2019

Scatta la corsa intorno al lago Santa Caterina, nei sentieri di Auronzo, il gruppo è diviso in tre. Nel primo, guidato da Inzaghi ci sono: Lazzari, Parolo, Acerbi, Milinkovic, Immobile e Adekanye. Per loro una corsa abbastanza veloce. Nel secondo gruppo il ritmo è medio, presenti: Correa, Cataldi, Lulic, Leiva, Patric e Jorge Silva. Infine, nel terzo gruppo guidato da Farris, una leggera corsetta. Ne fanno parte: Luiz Felipe, Vavro, Luis Alberto, Andrè Anderson e Caicedo. A fine allenamento una immersione nel lago. Oggi è in programma la prima amichevole stagionale contro l’Auronzo.

🏃‍♂️🏃‍♂️🏃‍♂️ Scatta la corsa intorno al lago di Santa Caterina pic.twitter.com/skbEsRgZJN — S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) 14 luglio 2019