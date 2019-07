AURONZO DAY 1 – Riscaldamento e partitella: Caicedo protagonista, out Luiz Felipe

Prima seduta d’allenamento per la Lazio ad Auronzo di Cadore: riscaldamento e partitella per i biancocelesti, ancora recupero per Luiz Felipe

E’ iniziato ufficialmente il dodicesimo ritiro della Lazio ad Auronzo di Cadore. La squadra, arrivata ieri sera, si è ritrovata questa mattina allo ‘Zandegiacomo’ per la prima seduta d’allenamento. I primi a scendere in campo sono stati i portieri, Proto, Alia e Guerrieri, che hanno iniziato a lavorare agli ordini del preparatore Grigioni. Per gli altri, invece, lunga fase di riscaldamento, prima in palestra, poi sul manto erboso dello stadio. Acerbi, Immobile e Adekanye hanno svolto i primi test atletici sul campo, guidati dal prof. Ripert.

SECONDA FASE – Subito dopo, primi lavori con il pallone. La squadra, infatti, è stata divisa in due gruppi per un torello a due tocchi. In campo Correa, Lazzari, Vavro, Parolo, Luis Alberto, Cataldi, Patric, leiva, Andrè Anderson, Silva, Caicedo, Wallace, Milinkovic e Lulic. Resta a bordo campo Luiz Felipe, che ha assistito all’allenamento dei compagni. Il brasiliano è reduce da un infortunio muscolare ed è ancora in fase di recupero. In palestra c’è anche Marusic.

PARTITELLA – Intorno alle 11, le due squadre si schierano in campo: col fratino verde Correa, Lazzari, Parolo, Luis Alberto, Cataldi e Patric; in tenuta celeste Leiva, Andrè Anderson, Silva, Caicedo, Wallace, Milinkovic e Lulic. La sfida casalinga viene sbloccata dall’attaccante ecuadoriano con un colpo di testa su un cross del ‘Sergente’. Caicedo raddoppia con un conclusione dalla distanza, mentre la terza e la quadra rete vengono siglate da Leiva e ancora dall’ex Espanyol. I verdi cercano di recuperare con Luis Alberto e Cataldi, ma è ancora l’attaccante a calare il poker. La partita termina 5-2.