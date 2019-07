I biancocelesti sono arrivati ad Auronzo – FOTO

La Lazio è finalmente arrivata ad Auronzo

Dopo un lungo viaggio i biancocelesti capitanati da mister Inzaghi sono arrivati a destinazione: ecco finalmente Auronzo di Cadore. La truppa capitolina è sbarcata poco fa sotto le Tre Cime di Lavaredo, con una folla a dir poco gioiosa ad attendere i laziali. Da domani si inizierà a lavorare seriamente, con un Campionato in vista in cui l’asticella della difficoltà si è innalzata ancor di più. La mascotte della Lazio, l’aquila Olympia, era già arrivata in compagnia del suo immancabile falconiere. Ecco di seguito alcune immagini raffiguranti l’arrivo della squadra romana nel ritiro veneto.