Auronzo, corsa intorno al lago per la squadra, niente allenamento per Reina

Quarto giorno di allenamenti in quel di Auronzo per la squadra di Inzaghi.

Corsa intorno al lago di Santa Caterina per la Lazio nel quarto giorno di allenamenti in quel di Auronzo di Cadore.

Dopo una fase iniziale di riscaldamento sul campo, i biancocelesti, insieme allo staff tecnico, hanno corso intorno alle rive del lago cadorino. Al termine della seduta, la squadra si è refrigerata nelle acque fredde dello stesso, mentre un’altra parte ha preferito le vasche di acqua fredda poste intorno al campo di gioco. Non si è allenato con la squadra Reina, che ha assistito alla seduta da fuori (aldilà di un lavoro in palestra).