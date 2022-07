Attacco Lazio, Sarri ha formato le sue tre coppie: i dettagli

L’allenatore della Lazio Sarri ha formato le sue tre coppie in attacco, così da avere un reparto totalmente intercambiabile

L’allenatore della Lazio Maurizio Sarri può sorridere per i rinforzi che sono arrivati dal mercato. Non è arrivato un “vero” vice Immobile, ma ormai nella testa del tecnico quel ruolo sarà ricoperto da Matteo Cancellieri.

E così, come riportato dal Corriere della Sera, Sarri ha formato le sue tre coppie per l’attacco: Felipe Anderson e Luka Romero a destra, Pedro e Zaccagni a sinistra, Immobile e Cancellieri in mezzo. Un reparto offensivo intercambiabile che permetterà alla Lazio di non avere mancanze nel corso della stagione.