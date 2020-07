Attacco, all’Olimpico è Immobile contro il Brescia

Domani sera la partita tra Lazio e Brescia, sarà anche una curiosa sfida tra il miglior attaccante del campionato e una squadra che di gol ne ha fatti proprio…34!

Ciro Immobile sfida il Brescia. L’attaccante della Lazio è alla ricerca del gol che varrebbe il sorpasso a Lewandowski nella graduatoria della Scarpa d’Oro. Il bomber di Torre Annunziata ha segnato 34 reti in campionato, come ha fatto tutta la squadra del Brescia. Le Rondinelle hanno l’obiettivo di non chiudere la stagione da fanalino di coda, e di non diventare la peggior difesa di Serie A e d’Europa. Il Lecce ha incassato 80 reti, i lombardi sono a quota 76. Abissale ad ogni modo il divario di motivazioni: la Lazio si gioca il secondo o il terzo posto in classifica, Diego Lopez è avvisato.