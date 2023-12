Atletico Madrid-Lazio, attenzione ai cartellini: due biancocelesti a rischio per gli ottavi. I dettagli

La partita contro l’Atletico Madrid non sarà decisiva per il passaggio del turno della Lazio, già acquisito contro il Celtic, ma per tentare di accedere ai sorteggi degli ottavi da prima classificata nel girone. Una sfida ardua in cui i capitolini dovranno badare anche a mantenere intatta la rosa in vista del prossimo, e ormai sicuro, impegno di Champions League.

In particolar modo sarà importante tenere d’occhio la lista dei giocatori in diffida, tra cui figurano due nomi come quelli di Patric e Castellanos.