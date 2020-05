Atalanta, lo striscione dei tifosi contro la ripresa: «Vergogna» FOTO

I tifosi dell’Atalanta hanno risposto alla decisione di far riprendere il campionato il 20 giugno, con uno striscione

Un lungo e duro iter è stato compiuto per far ripartire la grande macchina del calcio. La decisione, però, non è stata accolta da tutti allo stesso modo: i tifosi dell’Atalanta, infatti, si sono subito schierati contro la ripresa della Serie A.

Per manifestare il loro dissenso, hanno affisso uno striscione – dal Gewiss Stadium – che recita così: «Schifati da un’assurda decisione, inseguire i milioni e non il pallone. Sistema calcio vergogna».