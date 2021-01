Atalanta, rebus sulle fasce: Hateboer a rischio. Pasalic verso il recupero

L’Atalanta va verso la Lazio: speranze per Pasalic, Hateboer in forte dubbio

L’Atalanta inizia la preparazione a Zingonia in vista della sfida contro la Lazio, il replay dei quarti di Coppa Italia. Gasperini spera di ritrovare Pasalic, sicuramente avrà in più de Roon a centrocampo, con Pessina che dovrebbe spostarsi sulla trequarti. Sulle fasce è squalificato Gosens, mentre Mojica ha lasciato Bergamo e il prestito di Depaoli è stato risolto in anticipo con la Sampdoria. Qualora Hateboer non dovesse farcela per domenica – oggi si è allenato molto blandamente a parte – l’unica chance per Gasperini, che sicuramente schiererà il nuovo acquisto Maehle, avrebbe il solo Matteo Ruggeri, diciottenne che già ha ben figurato in qualche spezzone in Serie A.