Atalanta, Percassi: «Lotito? Mai stati problemi con lui…»

Lazio ed Atalanta, Lotito e Percassi. Due squadre e due presidente che non si sono mai amati troppo: le parole del patron nerazzurro

Percassi e Lotito, due presidenti divisi e opposti. Sul campo e in Lega, i due si sono trovati numerose volte in contrasto, alimentando anche le rivalità che scorrono tra Lazio ed Atalanta. Per Il Messaggero, il patron nerazzurro ha chiarito il suo rapporto con il numero uno del club capitolino.

«La bellezza sta nella diversità e nella capacità di raggiungere i proprio obiettivi. Recuperare il rapporto? Perché? Con Lotito non ci sono problemi».