Atalanta, Percassi sulla finale di Coppa Italia contro la Lazio: «Enorme ingiustizia»

Luca Percassi è intervenuto ai microfoni de L’Eco di Bergamo, dove ha anche parlato della finale di Coppa Italia contro la Lazio

Luca Percassi, ad dell’Atalanta, ai microfoni de L’Eco di Bergamo, ha ricordato la sconfitta in Coppa Italia contro la Lazio dello scorso anno. Queste le sue parole:

«Con il tecnico Gian Piero Gasperini è cominciata un’altra era nella storia dell’Atalanta. Niente più come prima. E Gasperini sarà per sempre uno di noi, perché i momenti felici cementano i rapporti. Resta l’enorme dispiacere di non aver regalato gioie ai 22 mila bergamaschi presenti all’Olimpico per la Finale di Coppa Italia. Abbiamo subito un’evidente ingiustizia sul campo, ma mi fermo qui».