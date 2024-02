Atalanta, Pasalic: «Il goal? Sono quelle situazioni dove devi agire in pochi secondi . La Lazio…». Le parole del giocatore

Ai canali ufficiali dell’ Atalanta, Mario Pasalic ha voluto parlare così della vittoria contro la Lazio: con la voglia di continuare a fare bene.

«Per sei anni sono contento di fare goal sempre decisivi: aiutando la squadra per portare a casa i tre punti. Siamo in un bel momento e vogliamo continuare così. Il goal? Sono quelle situazioni dove devi agire in pochi secondi e sono felice per la rete. La Lazio è una squadra che palleggia molto bene, e dal primo minuto siamo stati molto aggressivi non lasciando tanti spazi: il goal all’inizio ci ha aiutato riuscendo anche a gestire molto bene. Solo alla fine abbiamo subito, ma la partita l’Atalanta l’aveva già chiusa».