Atalanta, partenza ‘sprint’ in Serie A: i bergamaschi inseguono l’ennesimo record

Domani, in occasione della sfida contro la Lazio, l’Atalanta potrà centrare i cinque successi esterni consecutivi in Serie A

Quella dell’Atalanta in Serie A è stata una vera partenza ‘sprint’: nelle prime sette partite in questo campionato, la Dea ha guadagnato 16 punti, come mai aveva fatto. Ma i record relativi alla squadra di Gasperini non finiscono qui. Come riporta gazzetta.it, infatti, vincendo domani all’Olimpico contro la Lazio, i bergamaschi raggiungerebbero un altro traguardo. La Dea ha vinto tutte le quattro trasferte di campionato finora giocate, mai nella storia lo aveva fatto, e mai ha infilato cinque successi esterni consecutivi in Serie A.