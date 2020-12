Nervi a fior di pelle per Alejandro Gomez: l’argentino, in rotta con tutto l’ambiente atalantino, ha reagito male al Tapiro d’Oro di Staffelli

AGGIORNAMENTO – Nelle ultime ore ha fatto molto rumore la vicenda che ha visto coinvolto il Papu Gomez e la troupe di Striscia la Notizia. Secondo la trasmissione di Mediaset l’argentino avrebbe scagliato il Tapiro D’oro contro Staffelli, ma Gomez ha voluto smentire quella versione dei fatti con un post social.

«È completamente falsa. Non ho mai scagliato alcun oggetto verso l’inviato del programma in questione. Ho solo scelto – come mio diritto – di non riceverre nulla e non rispondere alle domande, con massimo rispetto di chi fa il suo lavoro».

Non è un periodo felice per il Papu Gomez. L’argentino è ormai fuori squadra all’Atalanta e a gennaio dovrà cambiare aria per non perdere la Copa America con l’Albiceleste. Nervi a fior di pelle insomma per il Papu che, come riporta Striscia La Notizia, ha reagito malissimo al Tapiro D’Oro consegnatogli da Valerio Staffelli.

Il giornalista ha provato a consegnare il Tapiro d’oro al giocatore, ma il funambolico giocatore argentino ha inizialmente eluso la marcatura del tg satirico, sprintando fino a un parcheggio adiacente la sede degli allenamenti della squadra bergamasca.

A questo punto Staffelli, le cui domande sono state continuamente “dribblate” da Gomez, ha lasciato il Tapiro sull’automobile del “Papu”. E proprio mentre la troupe di Striscia stava per andarsene – allontanata da alcuni tesserati della “Dea” tra cui i calciatori Zapata e Gosens – in uno scatto d’ira Gomez ha scagliato il “premio” verso l’inviato, mancandolo, ma mandando in frantumi il Tapiro. Il servizio andrà in onda questa sera.