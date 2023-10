Atalanta, le ultime sul recupero di Scamacca per la Lazio: le parole di Gasperini

Atalanta, ad una settimana esatta dalla sfida contro la Lazio Gasperini ha fatto il punto sulle condizioni fisiche di Scamacca

L’obiettivo della Lazio è portare a casa tre punti con il Celtic, ma domenica allo stadio Olimpico arriva l’Atalanta di Gasperini. A pochi giorni dalla partita, il tecnico di Grugliasco ha un grattacapo non indifferente ovvero le condizioni fisiche di Scamacca. A tal proposito a fine partita contro la Juventus, il mister bergamasco rilascia queste parole

PAROLE – Speriamo sia disponibile per giovedì. Punto a recuperarlo per l’Europa League con lo Sportin. È una buona notizia e un’alternativa in più che stasera per le sue caratteristiche sarebbe stato importante